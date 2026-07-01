ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 1, 2026 at 10:58 AM IST
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸੈਫੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਜਿਗਰ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਜਿਗਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸਮਝ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ-ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਟੀਟੋਟਿਕ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (MASLD) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।-ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤਲੇ ਹਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੀਨ MASLD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10-20 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਜੈਨੇਟਿਕਸ - ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰੂਪ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪੱਛਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੁਕਵੇਂ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ - ਆਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸਰਲ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ - ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਾ ਵੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੌਲ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਨੈਕਸ, ਬਿਸਕੁਟ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਵਾਧੂ ਫਰੂਟੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਿਵਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਰਬੀ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤੜੀ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ-ਜਿਗਰ ਧੁਰਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਰਤੋਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਣਾਅ, ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਨੂੰ ਲੀਨ MASLD ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ: ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜਮ, ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣੋ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਿਗਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਦਾਗ), ਸਿਰੋਸਿਸ, ਲਿਵਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝੋ।-ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਚੇਤਨ ਲਿਵਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਰਬੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋ।
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