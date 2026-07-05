ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ?
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : July 5, 2026 at 10:47 AM IST
ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਠੰਢ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਆਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਮਤਲੀ, ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੋਪਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ (AC) ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸੈੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੱਕ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਸੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝਿੱਲੀਆਂ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹਨ। ਧੂੜ, ਐਲਰਜੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਦਿਵਿਆ ਗੋਪਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਥਕਾਵਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਲਕੀ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪੀ ਚਮੜੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ
- ਹਲਕੀ ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?
ਗਰਮੀ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।
- ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 103°F ਤੋਂ ਵੱਧ
- ਗਰਮ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ (ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆਉਣਾ)
- ਤੇਜ਼ ਨਬਜ਼
- ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
- ਧੁੰਦਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮ ਅਜ਼ਮਾਓ:-
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ: ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੰਢੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ: ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ।
- ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੰਢੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
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