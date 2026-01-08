ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਰੋਗਮੁਕਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਗਾਜਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ, ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਓ ਗਾਜਰ
Carrot Health Benefits: ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ...
Published : January 8, 2026 at 5:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗਾਜਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਜਾਨਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤਰੀ ਗਾਜਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਲਾਦ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਲ ਗਾਜਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀ, ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਜਾਮੁਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਜਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਗਾਜਰ ਦਾ ਰਸ, ਸਲਾਦ, ਅਚਾਰ, ਸਬਜ਼ੀ, ਆਦਿ। ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੀ, ਕੇ, ਬੀ8, ਫਾਈਬਰ, ਬੀਟਾ ਕੈਰੋਟੀਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਤਾਂਬਾ, ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਸੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਜਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਲਾਲ ਗਾਜਰ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ 161 ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਜਰ ਮੁੰਡਾ ਝਾੜ 256 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਜਰ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਜਰ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ "ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਆਇਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਰੀ ਗਾਜਰ
ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਰੀ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੈਰੋਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੇਲੀਫੈਰਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਗਾਜਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 180 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 200 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਜਾਮੁਣੀ ਗਾਜਰ
ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਜਾਮੁਣੀ ਗਾਜਰ ਕਾਲੀ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਲਾਲ ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਮੁਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਥੋਸਾਈਨ ਅਤੇ ਕੈਰੋਟੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲੱਗਭਗ 218 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਾਜਰ
ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਾਜਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲੱਗਭਗ 208 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਉਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਊਟਿਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਾਜਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਜਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਗਾਜਰ
ਪੰਜਾਬ ਬਲੈਕ ਬਿਊਟੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਰੰਗ ਗੁੜਾ ਜਾਮੁਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਥੋਸਾਈਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕੋਪਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫਿਨੋਲਸ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇੰਥੋਸੈਨਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਜਰ ਖਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ ਲੱਗਭਗ 196 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
"ਗਾਜਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ), ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ (ਫਾਈਬਰ), ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ (ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ), ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।"- ਡਾਕਟਰ ਰੂਮਾ ਦੇਵੀ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਗਾਜਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਲੱਗਭਗ 1.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰੇਨਫਾਲ, ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਲੱਗਭਗ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜਰ ਦੀ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਜਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।