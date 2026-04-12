ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 12, 2026 at 12:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਮਾਲਵਾ' ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਂਡਵ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਮਰੀਜ਼
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ !
ਕਿਊਰੀਅਸ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (Cureus Journal Of Medical Sciences) ਦੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 8.8 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 2010 ਨਾਲੋਂ 14 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (Indian Council of Medical Research) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (National Cancer Registry Programme) ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 2.3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਲੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ
- ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਮੂੰਹ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ: ਮੋਟਾਪਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੰਕਰਮਣ: ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਚਪੀਵੀ (ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ) ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ/ਸੀ (ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ), ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ: ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ (ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ), ਰੇਡੋਨ ਗੈਸ, ਐਸਬੈਸਟਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ।
- ਵਿਰਾਸਤੀ: ਲੱਗਭਗ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਕੈਂਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ (World Health Organization, Indian Council of Medical Research, National Cancer Institute And International Agency for Research on Cancer) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜੇ, ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ (heavy metals) ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਅੰਕੜੇ !
ਏਮਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 38,000 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 42,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (Detection rate ਵਧਿਆ ਹੈ), ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (Breast Cancer) ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (Cervical Cancer) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ (Oral cavity), ਢਿੱਡ (Gastrointestinal) ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।"
"ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ (Arsenic) ਅਤੇ ਲੈੱਡ (Lead) ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।"- ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਏਮਜ਼ ਮੁਹਾਲੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ
ਡਾ. ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ (Late Detection) 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ (Screening) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਰ 12-13 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਿਆ
ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 22,786 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 25,000 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 70 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਡਾ. ਜਿੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ 'ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਝਾ) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (ਦੁਆਬਾ) ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ, ਭੋਜਨ ਨਲੀ (Esophagus) ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਭਗ 700 MLD (ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ (Fecal coliform) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ (2500) ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ (22,00,000) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਡਾਈਂਗ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਢੋਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰੇਨ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (Pesticides) ਦਾ ਲੱਗਭਗ 18 ਫੀਸਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਬਾ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (BARC) ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ DNA ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆ (Untreated) ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ (Arsenic) ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ- ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਨਾਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਰਗੇ "ਵਾਤਾਵਰਣਵਾਦੀ" ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਨਲੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ (ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁੰਗ ਭਾਨ ਡਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (GOI) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੱਗਭਗ 45000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਹੈ।"- ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬਣ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ?
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪੀ ਹੀ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਮੰਗ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਂਈਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।"