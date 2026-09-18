ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : September 18, 2026 at 12:27 PM IST
ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਥ, ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿੱਗਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਂਹ, ਪੱਟ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਅਮੇ ਗੁਰਸਲੇ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਮ ਦਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ
ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਵਧਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਘੱਟ ਭਾਰ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਅਮੇ ਗੁਰਸਲੇ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਮਜ਼ਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ ਲੱਛਣ ਦਿਖਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋ ਤੱਕ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ
- ਸੋਜ
- ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ
- ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਿੱਲਣ 'ਤੇ ਦਰਦ
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
- ਹੱਡੀ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਕੀ ਦਰਾਰ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹਿੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਪੱਟ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ?
ਸੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Bone density test ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ-D ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣਾ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਇਲਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਪਲਿੱਟ, ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਅਮੇ ਗੁਰਸਲੇ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਟਿਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਟ, ਸਕ੍ਰੂ, ਰਾਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਟ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਫੋਸਫੋਨੇਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।-ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਾ. ਅਮੇ ਗੁਰਸਲੇ,ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ
ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਮਝੋ
ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਉੱਚਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ।
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