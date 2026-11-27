ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ।
Published : November 27, 2026 at 12:52 PM IST
CERVICAL CANCER: ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗਾਂ ਵਜੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ।-ਡਾ. ਨਿਧੀ ਪਟਨੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡ, ਜੈਪੁਰ
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਨਿਧੀ ਪਟਨੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡ, ਜੈਪੁਰ
ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ , ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਵਗਣਾ
- ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋਣ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ HPV ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਹਨ। HPV ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਨਿਧੀ ਪਟਨੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲੀਡ, ਜੈਪੁਰ
ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। HIV ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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