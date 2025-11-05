ETV Bharat / health

ਕੀ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਪਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
DIAPERS FOR BABY: ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਡਾਇਪਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ?

ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਡਾਇਪਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਕਾਰ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਗੰਦਾ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦਾ ਉਸਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਪਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਪਰ ਗੰਦੇ ਡਾਇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲੇ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਪੈਰੀਨਲ ਜਾਂ ਯੂਰੇਥਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।-ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਡਾਇਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਗੰਦੇ ਡਾਇਪਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ (UTIs) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਡਾਇਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਇਪਰ ਹਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਪਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿੱਲਾ ਡਾਇਪਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਪਰ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਪਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਡਾਇਪਰ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਡਾਇਪਰ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਰਮ, ਚਮੜੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲਗਾਓ।-ਡਾ. ਜਾਨਕੀ ਬੱਲਵ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ

ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਇਪਰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਾਇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋ।

