ਕੀ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ?
ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਮਰਦ...
Published : June 20, 2026 at 7:57 PM IST
VARICOCELE CAUSE INFERTILITY IN MEN: ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਕੋਜ਼ ਨਾੜੀਆਂ।
ਅਮੈਰੀਕਨ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਲਵ ਜੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੋਟਲ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਗੰਗਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਨਾੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਣਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ, ਜਾਂ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀਪਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਖੱਬੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੂਹਣ ਲਈ, ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ "ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ" ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਂਝਪਨ - ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਵਾਲਵ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਲਵ ਇੱਕ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸਵਿੱਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਲੈਪ-ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਿਲ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ...
ਮਾੜੀ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਸਿਹਤ - ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਵਿਕਾਸ, ਹਾਰਮੋਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਕਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਂਝਪਨ - ਇੱਕ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10% ਤੋਂ 20% ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 40% ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਕੋਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)