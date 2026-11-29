ਕੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 29, 2026 at 1:36 PM IST
ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਧੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (ਡੀਵੀਟੀ) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਵੀਟੀ, ਹਾਲੀਆ ਸਰਜਰੀ, ਕੈਂਸਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਇਰਨ, ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ/ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਅਤੇ ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਨ
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ, ਕੋਮਲਤਾ, ਗਰਮੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਤਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਇਰਨ, ਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਰੀ/ਪੈਰੀਫੇਰਲ ਵੈਸਕੁਲਰ ਅਤੇ ਐਂਡੋਵੈਸਕੁਲਰ ਸਰਜਨ
ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮੋ।
- ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਲਾਓ।
- ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਖੰਘ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾੜੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-