ETV Bharat / health

ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

THYROID CAUSES HEART FAILURE
ਥਾਇਰਾਇਡ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 26, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

THYROID CAUSES HEART FAILURE: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਹਰ ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: (T_3) (ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਈਰੋਨਾਈਨ) ਅਤੇ (T_4) (ਥਾਇਰਾਇਕਸਾਈਨ)। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਕੰਮ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
  2. ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ।
  3. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜਨਾ।
  4. ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।
  5. ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  6. ਜਦੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  7. ਚਮੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  8. ਨਹੁੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  9. ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਅਕਸਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  10. ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
  11. ਕਬਜ਼
  12. ਅਸਧਾਰਨ ਪੀਰੀਅਡਸ

ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  3. ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  4. ਦਸਤ
  5. ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
  6. ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਓ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਦਰ ਵਧੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ।

ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਲੂਣ: ਆਇਓਡੀਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲਾ ਲੂਣ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।

ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ: ਤਣਾਅ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

THYROID CAUSES HEART FAILURE
HEART FAILURE SYMPTOMS
THYROID SYMPTOMS
ਥਾਇਰਾਇਡ
THYROID CAUSES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.