ਕੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ

ਕੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 4:08 PM IST
LIFESTYLE CHANGES FOR BREAST CANCER: ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਲੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਨਿੱਪਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਟਿਊਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਟਿਊਮਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਟਿਊਮਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ - ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ - ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਤੋਂ 300 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ - ਮੌਸਮੀ ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰਫੂਡ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡੋ - ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਨਿਯਮਤ ਨੀਂਦ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ, ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੋਹਿਤ ਸਵਾਮੀ
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