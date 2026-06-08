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ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ

ਖੂਨਦਾਨ, ਗੁਰਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

WHAT DO STEM CELLS DO
WHAT DO STEM CELLS DO (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 8, 2026 at 10:49 AM IST

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ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਖੂਨ ਜਾਂ ਅੰਗ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਖਰਾਬ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ) ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੀਮੇਟੋਪੋਇਟਿਕ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਭਰੂਣ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ: ਭਰੂਣ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਰੂਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਭਰੂਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਰੂਣ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈੱਲ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਬਾਲਗ ਜਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ: ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ ਬਹੁ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਅੰਗ ਜਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਟਰੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਨ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐਨਏ ਮਿਥਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਤਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਲੂਲਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੀਸੈਪਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟਿਸ਼ੂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖਰਾਬ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ?

ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲੋਸਾਈਟ-ਕਲੋਨੀ ਉਤੇਜਕ ਕਾਰਕ (G-CSF) ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪੀਰੇਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖੂਨ ਦਾਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਣਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ HLA ਟਾਈਪਿੰਗ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜਕਾਰ ਡਾ. ਸਾਈਰਾਮ ਅਲੂਰੀ

ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਦਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਣਤਰ ਸਿਰਫ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜਕਾਰ ਡਾ. ਸਾਈਰਾਮ ਅਲੂਰੀ

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