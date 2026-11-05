ਕੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਲੈਣ...
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 5:01 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਿਲ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150-300 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਐਰੋਬਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ 75-150 ਮਿੰਟ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ।
ਡੈਸਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ।
- ਕੇਂਦਰਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ - ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੋ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ 52 ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ 17-ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਜਾਂ 'ਪੋਮੋਡੋਰੋ ਤਕਨੀਕ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25-ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ - ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਤੋਂ 120 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਫੋਕਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ - ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ - ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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