Smoking ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : November 11, 2026 at 4:57 PM IST
ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਜਾਂ ਬਾਂਝਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਂਝਪਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਨੌਟਿੰਘਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 'ਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਜੀਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਨ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ?
ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੂਲ ਕਾਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਉੱਨਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
https://www.frontiersin.org/journals/toxicology/articles/10.3389/ftox.2026.1943043/full
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