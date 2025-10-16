ETV Bharat / health

ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

DISADVANTAGES OF SLEEPING IN A BRA
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 16, 2025 at 11:34 AM IST

3 Min Read
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਾ। ਬ੍ਰਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾ ਕਦੋਂ ਪਹਿਨਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਧੱਫੜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ: ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਗ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧੱਫੜ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾ ਰੈਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਸੀਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਭਰ ਤੰਗ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਹੀ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਸੌਮਨੀਆ: ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੰਗ ਬ੍ਰਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਰਿਸਰਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

