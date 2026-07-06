ਕੀ ਸਾਈਨਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
Published : July 6, 2026 at 2:37 PM IST
SINUSES CANCER SYMPTOMS: ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ, ਮੂੰਹ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੱਕ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਨੱਕ ਦੀ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਨਾਸਲ ਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਾਤਕ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੱਕ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਨਾਸਲ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਨਸਲ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 1% ਤੋਂ 2% ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.2 ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (NHS) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ:-
- ਨੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਖੂਨ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਨੱਕ
- ਗੰਧ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ
- ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਬਲਗ਼ਮ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖਣਾ (ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ)
- ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ
- ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ
- ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
- ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ।
- ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
- ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ
- ਨੱਕ ਦਰਦ
- ਚਿਹਰੇ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਗੰਢ।
ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਨੱਕ ਦੀ ਗੁਫਾ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਟਿਊਮਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
HPV ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ
- ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ
- ਐਚਪੀਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਲਟੀਫੀਨੋਟਾਈਪਿਕ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
- ਸਿਨੋਨਾਸਲ ਅਨਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ (SNUC)
- ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
- ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸੀਨੋਮਾ
ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹੌਪਕਿੰਸ ਮੈਡੀਸਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਮਆਰਆਈ, ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ) ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਨੱਕ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਟਿਊਮਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੱਕ ਦੀ ਖੋਲ ਜਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਜਨ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਕਸਰ ਸਾਈਨੋਨਾਸਲ ਟਿਊਮਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ ਹੈ।
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