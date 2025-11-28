ਕੀ ਚੌਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ? ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਚੌਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 28, 2025 at 10:27 AM IST
ਚੌਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੌਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ ਜਾਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਮੁੱਲ ਹੈ। -ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ
ਚੌਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ
- ਸ਼ਸ਼ਟੀਕਾ ਚੌਲ - ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਲਮ ਚੌਲ - ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਕਲਪ।
- ਕਾਲੇ ਚੌਲ - ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ।
- ਨਵਰਾ ਚੌਲ - ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ, ਸਮੂਥ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
- ਲਾਲ ਚੌਲ - ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ।-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ
ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰ, ਫੋਲੇਟ, ਬੀ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਜਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਲਈ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਰਾ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।-ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਸ਼ਾਹ
