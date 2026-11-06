ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਜਾਣੋ
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 6, 2026 at 10:34 AM IST
ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਸਾਈ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੋਜਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਇਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਹਾ, ਪਨੀਰ, ਕ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਦਪਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਣ ਤਰੁੰਤ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਟੈਕਸਚਰ ਜਾਂ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਿੱਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ: ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਰੁੰਡਰਾਵਾਲਾ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ
ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ B ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਸਤ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੋਜਣ ਉਬਲਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰੀਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋ ਭੋਜਨ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਜੇਰੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਸਟਰਲਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰੂਕੁਲ (ਮੇਮਨਗਰ), ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਖਾਣਾ ਹੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 74°C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।
ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮਿਠਾਈ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ?
ਕਲਾਕੰਦ, ਪੇੜਾ, ਬਰਫੀ, ਰਸਮਲਾਈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਿਓਹਾਰਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਫਰਿੱਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਦਸਤ
- ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
- ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
- ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ
- ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- 38.5°C ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ
- ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੱਛਣ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ORS ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਨ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਲਓ।
- ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟੀਬਾਈਓਟਿਕਸ ਜਾਂ ਦਸਤ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲਓ।
- ਸਿਰਫ਼ ਓਨਾਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ।
- ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੋਰੇਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ।
- ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੋ।
- ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੋ।
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