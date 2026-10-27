ਕੀ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : October 27, 2026 at 2:29 PM IST
IS REHEATING COOKING OIL BAD: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ, ਭਜੀਆਂ, ਸਮੋਸੇ ਜਾਂ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਦੇ MOC ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਿਰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਅਤੇ ਪੌਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਿਰਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
2019 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਇਨ ਫੂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ, ਜੀਨੋਟੌਕਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਬੰਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ: ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ: ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜੀਨੋਟੌਕਸਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ, ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਪੋਲਰ ਕੰਪਾਉਂਡ (ਟੀਪੀਸੀ) ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਿਰਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
FSSAI ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਤਾਂ FSSAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। FSSAI ਨੇ ਕੁੱਲ ਧਰੁਵੀ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ (TPCs) ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਪਤ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਟੀਮਿੰਗ, ਗ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਬੇਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੋ-ਫ੍ਰਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਾਓ।-ਡਾ. ਨਿਖਿਲ ਸ਼ਿਰਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
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