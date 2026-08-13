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ਕੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

PREGNANCY AFTER 35 CAUSE CANCER
PREGNANCY AFTER 35 CAUSE CANCER (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 13, 2026 at 11:44 AM IST

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ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨੇ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ, ਮੈਡੀਕਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ NCI ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 30 ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ?

30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ.ਆਸ਼ਾ ਦਲਾਲ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜੇਨੇਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇਨੇਟਿਕ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ?

ਸੱਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।-ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਦਲਾਲ

ਮੈਡੀਕਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ-ਟਰਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਲ-ਟਰਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ 35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ।-ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਦਲਾਲ

ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ, ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਨੇਟਿਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਧਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

30 ਜਾਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ ਛਾਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ ਆਦਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਦਲਾਲ

ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਮ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫੀਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  2. ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਢ, ਨਿੱਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਢੇ, ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਣ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
  3. ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  5. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਜੇਨੇਟਿਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਿਯਮਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।-ਡਾ. ਆਸ਼ਾ ਦਲਾਲ

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