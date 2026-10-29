ਕੀ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : October 29, 2026 at 1:27 PM IST
ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।- ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂਦ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲਿਸਟ
ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਰਿਦਮ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੜੀ ਜੋ ਨੀਂਦ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂਦ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲਿਸਟ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਨਿਯਮਤ ਨੀਂਦ ਦਾ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਢੁਕਵਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸੱਤ ਤੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਲੋਮੇਸ਼ ਭਿਰੂਦ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋ-ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਲਿਸਟ
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