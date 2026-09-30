ETV Bharat / health

ਕੀ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ORAL HYGIENE AND CANCER RISK
ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2026 at 10:37 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਮਕਦਾਰ ਦੰਦ, ਤਾਜ਼ੀ ਸਾਹ ਅਤੇ ਕੈਵਿਟੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ AIIMS ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਿਤੂ ਦਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਕੈਂਸਰ ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪਾਨ-ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ। IARC ਦੇ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਧੂੰਏ ਵਾਲੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ 187 ਲੋਕ ਅਤੇ 240 ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਖਰਾਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਗੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ 15 ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਖੁਰਾਕ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ?

ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਈਓਲਾਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਦਤ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  1. ਮੂੰਹ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਆਉਣ, ਸੋਜ, ਦਰਦ, ਦੰਦ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। IARC ਸੁਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।
  3. ਸਫੈਦ ਜਾਂ ਲਾਲ ਧੱਬੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਛਾਲੇ, ਗੰਢ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ।
  4. ਜੇਕਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਲਾਗ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ।
  5. ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

POOR ORAL HYGIENE SYMPTOMS
ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ
TIPS FOR MAINTAINING ORAL HYGIENE
ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ
ORAL HYGIENE AND CANCER RISK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.