ਕੀ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੀ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
Published : November 4, 2026 at 10:00 AM IST
ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਕ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ 55 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 365 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਲੇਸਬੋ (ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ DHA ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਲੇਸਬੋ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। DHA ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਹ ਖੋਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।- ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਮਹਾਜਨ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਓਮੇਗਾ-3 ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਕਸਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਲਾਲਾ
ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਓਮੇਗਾ-3 ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀ, ਅਖਰੋਟ, ਚੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਨੀਂਦ: ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਲਾਲਾ
ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(26)00198-2/fulltext
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5032683/
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