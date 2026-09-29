ਕੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 12:43 PM IST
LOSING WEIGHT REDUCE CANCER: ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਛਾਤੀ, ਕੋਲਨ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ, ਠੋਡੀ, ਗੁਰਦੇ, ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਕੈਂਸਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਟਾਪਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਮੋਟਾਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਾਰਮੋਨਲ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਕ (IGF-1) ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ-ਪੱਧਰੀ ਬਦਲਾਅ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰੁਚਿਰ ਭੰਡਾਰੀ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਸ਼ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਨਿਰੰਤਰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਚਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰੁਚਿਰ ਭੰਡਾਰੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।- ਡਾ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁੰਭਜ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਚਰਬੀ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ, ਵਾਧੂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਤੋਂ 10% ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਇਹ ਸਭ ਸੈਲੂਲਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
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