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ਕੀ ਮੁੜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ 'LOCKDOWN'? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

CAN LOCKDOWN BE IMPOSED AGAIN
CAN LOCKDOWN BE IMPOSED AGAIN (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 19, 2026 at 12:19 PM IST

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CAN LOCKDOWN BE IMPOSED AGAIN: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਆਈ। ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ WHO ਨੇ COVID-19 ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ COVID ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਵਾਰਾਣਸੀ) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫਲੂ ਵਾਂਗ ਮੌਸਮੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 339 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

26 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 67 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 339 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ 'ਚ (115) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ (64) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (43) ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (39), ਅੰਡੇਮਾਨ (18), ਦਿੱਲੀ (18), ਰਾਜਸਥਾਨ (12) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।-ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਜੀਜੀਐਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ Omicron ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "Variants Under Monitoring" (VUM) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ Omicron ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ (Cicada (BA.3.2) ਲਗਭਗ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਸਪਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। WHO ਅਨੁਸਾਰ, Nimbus (NB.1.8.1) Omicron ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ। Stratus (XFG) ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। WHO ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
  2. ਖੰਘ
  3. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  4. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼
  5. ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੱਕ ਵਗਣਾ
  6. ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  7. ਥਕਾਵਟ
  8. ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  9. ਸਿਰ ਦਰਦ
  10. ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ
  11. ਦਸਤ

ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ?

  1. ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼
  2. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ
  3. ਅਚਾਨਕ ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਭਰਮ
  4. ਜਾਗਣ ਜਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
  5. ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹ, ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਫਿੱਕੀ, ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਕੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

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TAGGED:

LOCKDOWN IN INDIA 2026
COVID19 CASES ARE RISING AGAIN
COVID 19 SYMPTOMS
CAN LOCKDOWN BE IMPOSED AGAIN

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