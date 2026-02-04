ਕੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (CKD) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ...
ਗੁਰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 190 ਤੋਂ 200 ਲੀਟਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ) ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ...
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਗੁਰਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ "ਐਕਸਟਰਾਸੈਲੂਲਰ ਵੇਸਿਕਲ" (EVs) ਨਾਮਕ ਛੋਟੇ ਕਣ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ miRNAs (ਨਾਨ-ਕੋਡਿੰਗ RNAs) ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਣ ਦਿਲ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ (ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਸਾਈਟਸ) ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖੋਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਖੋਜ ਯੂਵੀਏ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਯੂਟਾ ਏਰਡਬਰਗਰ, ਐਮਡੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟ ਸਿਨਾਈ ਵਿਖੇ ਆਈਕਾਹਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਤਲੀ
- ਉਲਟੀ
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਿੱਖਾਪਨ ਘਟਣਾ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਜੇਕਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੋ ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਜੋ ਮੋਢਿਆਂ, ਬਾਹਾਂ, ਪਿੱਠ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਠੰਢਾ ਪਸੀਨਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ
- ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ।
- ਮਤਲੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
