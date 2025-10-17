ਕੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਕੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਸਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਾਨੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
KIDNEY FAILURE CAUSES: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਟੀਮ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ "ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਡਨੀ" ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖੋਜ ਵੈੱਬਸਾਈਟ Nature.com 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਲੱਭਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਤੁਰੰਤ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦਾਨੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨੀ ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਗ ਹੈ।
ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- ਦਾਨੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਟਾਈਪ O ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸਮੂਹ (A, B, AB, O) ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਪ O ਗੁਰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ O ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਇਲਸਿਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਡਨੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਟਾਈਪ ਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਪ ਏ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਓ ਕਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਦ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਏ ਐਂਟੀਜੇਨ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਰੱਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਜੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਡਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ?
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਏ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਐਂਟੀਜੇਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 'ਏ' ਟਾਈਪ ਕਿਡਨੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 'ਓ' ਟਾਈਪ ਕਿਡਨੀ ਬਣ ਗਈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੋਨਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਸ਼ੂਗਰ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ
- ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣਾ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
