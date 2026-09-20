ਕੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 20, 2026 at 12:58 PM IST
HIGH BP AND HEART ATTACK: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੰਗਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਰਾ ਦੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ (mm Hg) ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 130/80 mm Hg ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲੇਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਲੇਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਲੇਕ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਤਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ?
ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਧਮਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-
ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨਾ - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕੀ ਚਰਬੀ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ - ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਮਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਧਮਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਿਉਰਿਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਮਨੀ ਏਓਰਟਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਜਾਈਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਰੀਥਮੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਖੱਬਾ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ - ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਫੈਟ, ਹਾਈ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ (HDL) ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ?
- ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
- ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਐਕਲੈਂਪਸੀਆ
- ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਮਣੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਓਰਟਿਕ ਡਿਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਟ੍ਰੋਕ
- ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗਾੜ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ।
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