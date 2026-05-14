ਕੀ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਵੀ Covid-19 ਵਾਂਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘਾਤਕ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

By ETV Bharat Health Team

Published : May 14, 2026 at 10:57 AM IST

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ COVID-19 ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ETV ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬੁਰੂਗੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੁਰੂਗੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ COVID-19 ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੂਨੋਟਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਗਿਲਹਰੀਆਂ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕ ਹੰਟਾਨ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਬੁਖਾਰ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬੁਰੂਗੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ

ਕੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ COVID-19 ਵਾਂਗ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ?

ਡਾ. ਬੁਰੂਗੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ COVID-19 ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਡੱਚ-ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ MV Hondius 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਟੱਟੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਲਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਕਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬੁਰੂਗੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ

ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡ੍ਰੋਮਲ ਪੜਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਖਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਡੀਓਪਲਮੋਨਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (HCPS) ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਮ ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
  • ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਲੱਛਣ
  • ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ
  • ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
  • ਗੰਭੀਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
  • ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬੁਰੂਗੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੇਲੋਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਇਰਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਟਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਪਾਈ ਗਈ।-ਡਾ. ਹਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਬੁਰੂਗੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ

