ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

FREQUENT HUNGER SYMPTOMS
FREQUENT HUNGER SYMPTOMS (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 23, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਆਰਿਫਾ ਸ਼ੇਖ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸੀਮੀਆ, ਭਾਵ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  4. ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਘਰੇਲਿਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਘਰੇਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
  5. ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਆਰਿਫਾ ਸ਼ੇਖ

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

