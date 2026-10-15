ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 15, 2026 at 4:27 PM IST
ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਥਕਾਵਟ, ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਪਾਂਡਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਹਿਰ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਵਧਣ, ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ, ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਪਾਂਡਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਹਿਰ
ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕਲੀਨਿਕਲ ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਥਾਇਰਾਇਡ-ਉਤੇਜਕ ਹਾਰਮੋਨ (TSH) ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਚੁੱਪ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਹੈ?
ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2.5 mIU/L ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ TSH ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਪਾਂਡਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਹਿਰ
ਕੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ (T3) ਦੇ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਟੈਪੀਓਕਾ ਮੋਤੀ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਸਟਾਰਚ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ (ਅਕਸਰ ਆਇਓਡੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ) ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਕੈਲੋਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ T4 ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ T3 ਹਾਰਮੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਈ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ, ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਭਪਾਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ TSH ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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