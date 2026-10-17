ਕਾਜਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ: ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੀਸਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧੂੜ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 1:59 PM IST
COMMON EVERYDAY SOURCES OF LEAD: ਸੀਸਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧੂੜ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸੇ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਮਓਸੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਰਵਾਇਤੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਜਲ, ਸੁਰਮਾ ਅਤੇ ਕੋਹਲ) ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਸੀਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸੀਸਾ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਾਰੇ ਆਮ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਸੀਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਮ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਯੂ.ਐਸ. ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ-ਅਲਾਇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਰੇਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸੀਸੇ ਵਾਲੇ ਗਲੇਜ਼ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸਜਾਵਟੀ ਸਿਰੇਮਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਸੀਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਮਸਾਲੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਂਟ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਅਤੇ ਸੀਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਾਂ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰੰਗ, ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਜੀਭ) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ।
ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਕੈਂਸਰ (IARC) ਨੇ ਅਜੈਵਿਕ ਲੀਡ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨਿਕ (ਗਰੁੱਪ 2A ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਸੀਨੋਜਨ (ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ) ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸੀਸੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੀਸਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਸੀਸੇ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਜਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦੋ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਮਸਾਲੇ ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਧੂੜ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸੀਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਓ ਧਿਆਨ
ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੀਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)