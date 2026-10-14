ਕੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਲਓ

ਕੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਲਓ
ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : October 14, 2026 at 1:45 PM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਬਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬਲੱਡ ਲਿਪਿਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ?
'Frontiers in Nutrition' ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ 63 ਅਜਿਹੇ ਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਖਾਧਾ, ਤਾਂਕਿ ਖੋਜਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪੂਰੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਫੈਟ ਤੋਂ।
ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬੁਤ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਈ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਪੱਧਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਯੌਗਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨਿਊਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ HDL ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ HDL ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। Nurses' Health Study ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ LDL ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
https://idw-online.de/en/news878760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916526003369?via%3Dihub
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