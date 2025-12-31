ਕੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ?
ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਰਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋਖਮ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ 11 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਚਿਕਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਚਿਕਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਐਡਿਟਿਵ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਿਕਨ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਤਲਣ ਜਾਂ ਗਰਿੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਟਰੋਸਾਈਕਲਿਕ ਅਮੀਨ (HCA) ਅਤੇ ਪੌਲੀਸਾਈਕਲਿਕ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ (PAHs) ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ DNA ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੇਟ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ (ਮੱਛੀ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨ ਟੀਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਕਨ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਛੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ, ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਇਆ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਟੂਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚਿਕਨ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੀਪ-ਫ੍ਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਨਾਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ।
