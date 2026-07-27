ਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਐਵੋਕਾਡੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫਲ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : July 27, 2026 at 10:41 AM IST
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫਲ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਫਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਬ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲਿਪੀਡੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੋਕਾਡੋ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫਲ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ, ਦ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਲਿਪੀਡੋਲੋਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਧਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ।
ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚਰਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਐਵੋਕਾਡੋ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਐਵੋਕਾਡੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚਰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੈਲਟਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਚਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਖੋਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਧੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਟੋਸਟ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾਣਾ, ਨਿਯਮਤ ਸੈਰ ਕਰਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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