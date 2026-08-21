ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : August 21, 2026 at 3:46 PM IST
DIABETES AND DRIVING SAFETY: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਪੈਡਲ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਲੇਟਰ) ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਹੀ ਪੈਡਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ
ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਐਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਡਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ
ਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਓਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਕੋਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਡਲ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਕਸਲੇਟਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੈਡਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- NICE ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਐਕਸਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪੈਡਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਗ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸੁੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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