ਕੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
Published : April 7, 2026 at 10:27 AM IST
ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀ2, ਬੀ12 ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੈਲੋਰੀ, 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ VS ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ
- 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ (ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ) ਪੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦੁੱਧ (ਪੂਰਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ) ਪੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (HDL) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ।
- 2022 ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ PLOS One ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਫ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 10 ਔਂਸ ਸਾਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (HDL) ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਜਾਂ HDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਘਟਿਆ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਜਰਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2021 ਦੀ ਮੈਟਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7 ਔਂਸ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-