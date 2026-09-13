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ਕੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HOT TEA OR COFFEE CAUSE CANCER
HOT TEA OR COFFEE CAUSE CANCER (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 13, 2026 at 10:07 AM IST

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ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨਾਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ 65 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 977,282 ਮੱਧ-ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਠੋਡੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜੀਭ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਬਾਲ ਬਿੰਦੂ (100°C ਜਾਂ 212°F) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 90°C ਜਾਂ 95°C ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪੀਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ 49 ਅਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਰ ਦਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੁਆਮਸ ਸੈੱਲ esophageal ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। esophageal ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। esophageal ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਗਲਾ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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