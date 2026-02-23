ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਟਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : February 23, 2026 at 1:04 PM IST
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦਾਰ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਬਿਜ਼ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਚੱਟਣਾ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 52 ਸਾਲਾ ਮਨਜੀਤ ਸਾਂਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਜੰਮ ਗਏ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 'ਸੈਪਸਿਸ' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪਏ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੀੜਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਪਸਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਜਾਂ ਖੁਰਚ ਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਨੋਸਾਈਟੋਫਾਗਾ ਕੈਨੀਮੋਰਸਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਖਮ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਪਸਿਸ ਨਾਮਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
"A small 'little' will sink a great ship: fulminant septicemia after dog saliva wound treatment in an asplenic patient" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੈਪਸਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਸ ਲਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
- ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ
- ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਰਾਵਟ
- ਕੰਬਣੀ
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ
ਸੈਪਸਿਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਇਰਲ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਪਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
