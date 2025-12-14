ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : December 14, 2025 at 12:27 PM IST
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋ ਕਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (IBS), ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ), ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਚਿੰਤਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਦਿਲ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਹਮਲੇ
- ਇਕੱਲਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
- ਗੁੱਸਾ
- ਉਦਾਸੀ
- ਮੋਢੇ ਦਾ ਦਰਦ
- ਪੇਟ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਮ ਦਰਦ ਜੋ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ:-
ਨਿਯਮਤ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ 20-20-20 ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਹਰ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 20-ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ: ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ।
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਕਰੋ: ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡੀਟੌਕਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ: ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਔਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ: ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੁਣੋ।
ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਧੁੱਪ ਲਓ - ਸਵੇਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-