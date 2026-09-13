ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਦਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਦਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਸੁਆਦੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2026 at 11:24 AM IST
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੋਦਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦਕ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ?" ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਮਾਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਮਾਸ਼ਕਤੀ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਰਟ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ। ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਆਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾਓ। ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਦਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮੋਦਕ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਿਠਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ, ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੋਦਕ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੋਦਕ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੋਦਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮੋਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀਜ਼ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਉਮਾਸ਼ਕਤੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦਕ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ, ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ, ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਲਪ, ਟੋਫੂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਓ।
- ਮੋਦਕ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਬੀਨਜ਼, ਅੰਡੇ, ਟੋਫੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
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