ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DIABETES MEDICINE CANCER PATIENTS: ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਇੱਕ ਐਂਟੀਡਾਇਬੀਟਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਲਨ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਬੰਧ

PubMed Central ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ, ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ, ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ-ਸੈਂਟਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦਵਾਈ ਕੈਂਸਰ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਲੂਲਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  1. mTOR ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. AMPK ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  4. ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ: ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਮੌਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

