ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ

ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

DIABETES EYESIGHT
ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 3, 2026 at 10:13 AM IST

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 101 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 136 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਤਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ, ਸੋਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੀਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਚੈਤਰਾ ਜੈਦੇਵ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ

ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ
  2. ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  3. ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ

ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਟੀਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।-ਡਾ. ਚੈਤਰਾ ਜੈਦੇਵ, ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਪ 1, ਟਾਈਪ 2 ਜਾਂ ਗਰਭਕਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ) ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟਿਨਾ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੈਟਿਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

