ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ

ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : April 22, 2026 at 2:47 PM IST
ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਜੋਧਪੁਰ: ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਮਰ ਭਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਕੌੜੇ ਰਸ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
ਕੌੜੇ ਰਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ, ਗਿਲੋਅ, ਕੁਟਕੀ, ਚਿਰਾਈਤਾ, ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਰਸ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੁਆਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂਵੋ। ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਛੇ ਮੌਸਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 550 ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 250 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ 140 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਿਆ।-ਦਿਲੀਪ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਮਰੀਜ਼
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਹਨ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਫ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
- ਅਨੁਕੂਲ: ਗਰਮ, ਤਾਜ਼ਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਛਾਛ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਮੇਥੀ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਕੇਲੇ, ਸੇਬ, ਅਨਾਰ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ।
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ: ਠੰਢਾ, ਬਾਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ, ਖੱਟਾ, ਕੌੜਾ, ਤਿੱਖਾ, ਛੋਲੇ, ਨਮਕੀਨ, ਆਲੂ, ਪੋਹਾ, ਬਲੈਕਬੇਰੀ, ਕਮਲ ਦੇ ਬੀਜ, ਰਾਜਮਾ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਗੋਡੇ, ਮੋਢੇ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਬਜ਼, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਫਟਣਾ।
ਪਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
- ਅਨੁਕੂਲ: ਤਾਜ਼ੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ, ਤਰਲ ਭੋਜਨ, ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਕੱਦੂ, ਅਨਾਰ, ਨਿੰਬੂ, ਆਂਵਲਾ, ਮੱਖਣ, ਗਾਂ/ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ।
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ, ਖੱਟਾ, ਨਮਕੀਨ ਭੋਜਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਐਸਿਡਿਟੀ, ਛਾਲੇ, ਫੋੜੇ, ਫਿਣਸੀਆਂ, ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਵਾਲ ਜਲਦੀ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ।
ਕਫ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
- ਅਨੁਕੂਲ: ਗਰਮ, ਤਾਜ਼ੇ, ਕੌੜੇ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ, ਜੌਂ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੋਠ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਮੇਥੀ, ਕਰੇਲਾ, ਕੱਦੂ, ਘਿਓ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।
- ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ, ਠੰਢ, ਭਾਰਾਪਣ, ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ, ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ, ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟਾ, ਬਰੀਕ ਆਟਾ, ਮਾਵਾ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੌਣਾ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸ਼ੂਗਰ, ਦਮਾ, ਖੰਘ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਠੀਆ।
ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਥੀ, ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਗਿਲੋਅ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਆਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਤਨਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।- ਡਾ. ਮਿੱਤਲ
