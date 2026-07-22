ਕਿਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਦਰਦ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 22, 2026 at 3:37 PM IST
BONE CANCER SYMPTOMS: ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਐਥਲੀਟਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਟਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ, ਨਸਾਂ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਸੱਟ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
- ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦਾ ਦਰਦ: ਇਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ: ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਊਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ: ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੱਡੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਖੋਖਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮੋਚ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ: ਜੇਕਰ ਟਿਊਮਰ ਗੋਡੇ, ਕਮਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਗੜਾਪਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਸਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਜੇਕਰ ਕੈਂਸਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਣਾ: ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਮ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਹਨ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਦਰਦਨਾਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਣੀ, ਅਣਜਾਣ ਲੰਗੜਾਣਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗੜਨਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ, ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਣਜਾਣ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਰਮਨ ਨਾਰੰਗ
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵਧਣ ਦੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੀਵ ਸੱਟ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸਟੀਓਸਾਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਈਵਿੰਗਜ਼ ਸਾਰਕੋਮਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਛੂਹਣ ਲਈ ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿੱਗਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਲਣਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਰਦ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਮਨ ਨਾਰੰਗ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਮਨ ਨਾਰੰਗ
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਇਮੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ MRI ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੈਨ) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਖਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸੋਜਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤਣਾਅ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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