ETV Bharat / health

ਕੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਸੱਚਾਈ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CALCIUM PILLS KIDNEY STONES
CALCIUM PILLS KIDNEY STONES (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 10, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੇ, ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ?

ਗੁਰਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸਟੀਰੌਇਡ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਨ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ।-ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਡਾ. ਕੇ. ਸੁਬ੍ਰਹਮਣੀਅਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।-ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕੇ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ

ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CALCIUM PILLS SIDE EFFECTS
CALCIUM RICH FOODS
CALCIUM PILLS FOR WOMAN
KIDNEY STONES CALCIUM
CALCIUM PILLS KIDNEY STONES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.