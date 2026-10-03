ਕੀ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ?
ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ...
Published : October 3, 2026 at 3:51 PM IST
UNDERSTANDING LIGHT TRIGGERS: ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ, ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਸਵੀਰਕਰ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰ ਮਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮਕਦਾਰ ਜਾਂ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ 85-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਫੋਬੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਸਵੀਰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਗਰੇਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋਸੈਂਸਟਿਵ ਮਿਰਗੀ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਸਵੀਰਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀ ਫੋਟੋਸੈਂਸਟਿਵ ਮਿਰਗੀ (ਰੋਸ਼ਨੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਿਰਗੀ) ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸੈਂਸੀਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਾਇਓਕਲੋਨਿਕ ਮਿਰਗੀ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਇਓਕਲੋਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮਿਰਗੀ।
ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਸਵੀਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਪਰੀਤਤਾ, ਰੰਗ, ਅੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 5 ਤੋਂ 30 ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਮਿਰਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਰਗੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮਕਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਥਕਾਵਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੌਰੇ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਸਿਰ ਦਰਦ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਮਤਲੀ, ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹੋਰ ਆਮ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝਪਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਐਂਸੈਫਲੋਗ੍ਰਾਮ (EEG) ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਬ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਫੋਟਿਕ ਸਟੀਮੂਲੇਸ਼ਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਚਮਕਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। EEG ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ, ਹਿੰਸਕ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਚਮਕ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਘਟਾਓ।
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਮਕਦਾਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚਮਕਦਾਰ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੇਖੋ।
- ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ।
ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਸਵੀਰਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ, ਕੰਬਣੀ, ਡਿੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝਣ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੌਰਾ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਈਗਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਦੌਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)