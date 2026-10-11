ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : October 11, 2026 at 1:57 PM IST
BREAST CANCER WITHOUT LUMP SYMPTOMS: ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਢਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਅਦਿਤੀ ਮਿੱਤਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੰਢ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਗੰਢ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮੜੀ, ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੰਢ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਢ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-
- ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਡਿੰਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟੇ ਡਿੰਪਲ, ਜਕੜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ: ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲਾਲ, ਗੂੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ: ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਅਚਾਨਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਢ ਦੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ: ਜੇਕਰ ਨਿੱਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਪਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿੱਪਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਨਿੱਪਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਫੜ, ਖੁਜਲੀ ਜਾਂ ਛਿੱਲਣਾ: ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧੱਫੜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗੰਢ: ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਜ ਜਾਂ ਗੰਢ ਵੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਢ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
https://www.maxhealthcare.in/blogs/symptoms-of-breast-cancer-without-a-lump
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-