ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਗੰਢ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ? ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ?
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 10:19 AM IST
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਲੱਛਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਢ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ, ਆਕਾਰ, ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸੈੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।-ਡਾ. ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ
- ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ
- ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ
- ਨਿੱਪਲ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੋਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਜੀਕਲ ਓਨਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਢ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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