ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ? ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : November 17, 2026 at 12:29 PM IST
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ।
ਕੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਓਫਥਲਮੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2045 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 134 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕੋਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ?
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਜਖ਼ਮ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਭਰਨਾ
- ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਲੱਛਣ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
- ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ
- ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣਾ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HbA1c ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
- HbA1c 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ: ਆਮ ਪੱਧਰ
- HbA1c 5.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 6.4 ਫੀਸਦੀ: ਪ੍ਰੀ-ਸ਼ੂਗਰ
- HbA1c 6.5 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਸ਼ੂਗਰ
- ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 126 mg/dL ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖਤਰਨਾਕ
ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀ ਪਤਲੀ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਸੰਤੁਲਿਤ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਮਹੌਲ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ, ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
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